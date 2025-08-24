Лавров прокомментировал условия Зеленского для ведения переговоров по Украине

Лавров: Зеленский артачится, выдвигая условия немедленной встречи с Путиным

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для ведения переговоров по Украине. В их числе — немедленная встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«[Западные страны] просто ищут повод, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине и не по вине Зеленского, который тоже артачится, какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего», — обозначил Лавров.

Глава МИД России назвал подобную риторику попыткой нарушить процесс, который был заложен на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«[Встреча в Анкоридже] дала очень неплохие результаты. И мы надеемся, что эти попытки [не допустить переговоры по Украине] будут сорваны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица перечислил условия для ведения переговоров. По его словам, Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и исключительно на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.