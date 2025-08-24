Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 24 августа 2025Мир

Лавров прокомментировал условия Зеленского для ведения переговоров по Украине

Лавров: Зеленский артачится, выдвигая условия немедленной встречи с Путиным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для ведения переговоров по Украине. В их числе — немедленная встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«[Западные страны] просто ищут повод, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине и не по вине Зеленского, который тоже артачится, какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего», — обозначил Лавров.

Глава МИД России назвал подобную риторику попыткой нарушить процесс, который был заложен на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«[Встреча в Анкоридже] дала очень неплохие результаты. И мы надеемся, что эти попытки [не допустить переговоры по Украине] будут сорваны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица перечислил условия для ведения переговоров. По его словам, Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и исключительно на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров прокомментировал условия Зеленского для ведения переговоров по Украине

    Открытый огонь потушили в порту Ленобласти после утренней атаки беспилотников

    Президент «Сьона» назвал скромным вклад Миранчука в атаку команды

    В регионе России замедлили интернет ради безопасности

    Задержанного в Италии по делу о «Северных потоках» украинца оставили под арестом

    МИД России уличил Зеленского в попытке сместить фокус с проблемы русского языка на Украине

    Отвратительная привычка телеведущей в эфире разозлила зрителей

    Появилась новая информация о взрыве в Центральном детском магазине в Москве

    Собянин назвал причину пожара в Центральном детском мире в Москве

    Доннарума перейдет в «Манчестер Сити»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости