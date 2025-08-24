Президент «Сьона» назвал скромным вклад Миранчука в атаку команды

Президент «Сьона» Константин: Вклад Миранчука в атаке был скромным

Президент «Сьона» Кристиан Константин оценил вклад российского полузащитника Антона Миранчука в атаку команды. Его слова приводит Sport24.

Константин назвал вклад Миранчука скромным. «Антон не стал лидером статистики, однако привнес опыт, интеллект и качество в игру нашей команды», — посчитал функционер.

Президент «Сьона» отметил, что переход Миранчука в «Динамо» символизирует признание его ценности. При этом Константин назвал швейцарский этап карьеры россиянина неоднозначным, но важным и структурирующим.

23 августа Антон Миранчук подписал контракт с московским «Динамо». В «Сьоне» игрока поблагодарили за его профессионализм и преданность делу. Константин объяснил уход российского футболиста тем, что тот не смог адаптироваться в команде.

Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года. В составе клуба российский хавбек провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.