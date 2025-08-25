25 августа 2025 года в России отмечается День оперативно-поисковых подразделении МВД. В мире этот день посвящен праздникам в честь поцелуев, алкогольных коктейлей и консервных банок. «Лента.ру» рассказывает о праздниках и приметах 25 августа, а также напоминает, кто из знаменитых людей родился в этот день.

Праздники в России

День оперативно-поисковых подразделении МВД

12 августа (25 августа по новому стилю) 1902 года наружное наблюдение выделили в самостоятельное направление деятельности подразделений Министерства внутренних дел. Сейчас оперативно-поисковые подразделения в системе МВД являются значимым звеном в процессе выявления и раскрытия преступлений, его сотрудники обеспечивают повышение уровня оперативной осведомленности других направлений полиции.

Какие еще праздники отмечают в России 25 августа

День закрытия Московского троллейбуса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Праздники в мире

День «Поцелуемся и помиримся»

Этот шуточный праздник придумала женщина по имени Жаклин Милгейт, чтобы у поссорившихся людей был повод помириться. К тому же поцелуи полезны для здоровья: ученые считают, что в процессе в организме выделяются эндорфины (гормоны счастья) и снижается уровень кортизола (гормона стресса).

Фото: prostooleh / freepik

День коктейля «Виски сауэр»

«Виски сауэр» — это алкогольный коктейль, в котором виски мешают с лимонным соком, сахаром и взбитым белком. Он достаточно крепкий, имеет кислый цитрусовый вкус.

История изобретения коктейля доподлинно неизвестна. Еще в начале XVIII века британские моряки добавляли сок цитрусовых в алкоголь — для профилактики цинги. Похожие коктейли с добавлением сахара стали популярны и «на суше». Первое печатное упоминание «Виски сауэр» появилось в 1870 году в газете Висконсина.

Фото: Smit / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 25 августа

День рождения консервной банки;

День лазанья по деревьям;

День солдата в Бразилии;

День независимости Уругвая.

Какой церковный праздник 25 августа

День памяти мучеников Фотия и Аникиты

Аникита и его племянник Фотий родились в Никомидии (ныне Измит, Турция). Будучи военным сановником, Аникита позволил себе обличать императора Диоклитиана, за то что тот установил массовые расправы над христианами на городской площади. За это правитель приказал замучить Аникиту, а потом бросить его на съедение львам. Но, согласно преданию, звери не тронули святого. Позже внезапно началось сильное землетрясение, из-за которого капище Геркулеса рухнуло, и многие язычников пострадали. Следующие попытки расправиться на Аникитой также не увенчались успехом.

В итоге святого вместе с поддерживавшим его племянником заключили в темницу. Позже Диоклетиан приказал разжечь огромную печь, куда множество христиан, вдохновленных стойкостью Аникиты и Фотия, добровольно ступили вместе со святыми. Видя это, многие другие язычники уверовали в Христа.

Фото: Globallookpress.com

Продолжение Успенского поста

25 августа соблюдающие Успенский пост православные придерживаются сухоядение. Под запретом мясо и рыба, молоко и яйца, а также алкоголь. Допускается употребление растительных продуктов без масла в холодном виде. Соблюдать ограничения нужно до 28 августа включительно. В этот день пост завершится праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 августа

День памяти священномученика Александра, епископа Команского;

День памяти мучеников Памфила и Капитона;

День памяти преподобномучеников Белогорских;

День памяти священномученика Василия Инфантьева.

Приметы на 25 августа

Дождливый день обещает короткое бабье лето.

Кошка умывается тщательнее и дольше обычного — солнце выйдет из-за туч.

Теплый и ясный день — к богатому урожаю белых грибов.

Квакающие лягушки и кроты, выглянувшие из нор, — предвещают дождь.

Кто родился 25 августа

Тим Бертон. Фото: Toru Hanai / Reuters

Тим Бертон — американский режиссер и мультипликатор, известный своим причудливым готическим стилем, пристрастием к черному юмору и чудаковатой эстетике. Культовыми стали многие его фильмы: такие, как «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы», «Крупная рыба» и «Сонная лощина», а также мультфильмы «Кошмар перед Рождеством», «Франкенвини» и другие.

Бертон снял два фильма о Бэтмене, которые долгое время считались лучшей экранизаций комиксов про этого героя и до сих пор высоко оценены критиками.

Блейк Лавли (38 лет)

Блейк Лавли — американская актриса, прославившаяся благодаря роли в молодежном сериале «Сплетница». Также сыграла в фильмах «Век Адалин» и «Простая просьба».

В августе 2024 года Лайвли и ее супруг Райан Рейнольдс установили рекорд — стали первой за 34 года женатой парой в Голливуде, чьи фильмы возглавили кинопрокат. Райан Рейнольдс — с кинокомиксом «Дэдпул и Росомаха», Блейк Лавли — с экранизацией книги-бестселлера «Все закончится на нас».

Кто еще родился 25 августа