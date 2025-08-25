В Совфеде отреагировали на желание ЕС использовать замороженные российские активы

Сенатор Джабаров назвал воровством планы ЕС по замороженным российским активам

Использование странами Евросоюза доходов от замороженных российских активов — это воровство, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией на желание объединения поднять соответствующий вопрос он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что министры обороны стран Евросоюза намерены встретиться 30 августа и обсудить варианты дальнейшего использования доходов от замороженных активов России.

«Это воровство, как мы уже не раз говорили, и президент наш говорил. Пусть используют — только пусть не забудут, что их активы тоже есть в России, и мы тоже будем их использовать не по прямому назначению», — прокомментировал сенатор.

До этого стало известно, что министры обороны стран Евросоюза также намерены обсудить увеличение военной помощи Украине.

22 августа власти ЕС перевели очередные транши финансовой помощи Украине в рамках долгосрочной программы поддержки, рассчитанной до 2027 года.

