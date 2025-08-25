Спорт
12:32, 25 августа 2025Спорт

Канадский баскетболист сравнил Краснодар с Барселоной

Канадский баскетболист Робертсон: В Барселоне и Краснодаре одинаково хорошо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Краснодар

Краснодар. Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Канадский баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» поделился впечатлениями от жизни в Краснодаре. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в российском городе так же хорошо, как в Барселоне. «Конечно, присутствует языковой барьер. Но город потрясающий. Я из Торонто, это тоже красивый город», — добавил баскетболист.

Робертсон перешел в «Локомотив-Кубань» в июне этого года. До этого он выступал в испанском «Ховентуде».

Ранее легионер московского футбольного клуба «Локомотив» Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже. По словам футболиста, улицы в российской столице чище, чем во французской.

