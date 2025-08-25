Больной раком Кушанашвили рассказал об ожидающем его «еще одном круге ада»

Журналист Кушанашвили заявил, что в сентябре пройдет еще один курс химиотерапии

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, заявил, что в сентябре пройдет еще один курс химиотерапии. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, запись эфира доступна на сайте телеканала.

Кушанашвили назвал рак непредсказуемой болезнью. «Ты не знаешь, в какой момент тебя скрутит в бараний рог, ты не знаешь, в каком часу дня ты потеряешь соображение, напрочь лишишься понимания, как тебя зовут, и брякнешься в обморок», — высказался он, говоря о своем состоянии.

По словам журналиста, в сентябре его ожидает «еще один круг ада». Он объяснил, что под этим имеет в виду курс химиотерапии, колоноскопию и другие процедуры.

Ранее Кушанашвили признался, что у него бывают очень плохие дни из-за болезни. Телеведущий описал свое состояние в такие периоды фразой «оземь шмякаюсь и ползаю по полу».

О том, что у Кушанашвили диагностировали рак, стало известно в июне 2024 года. Злокачественную опухоль у него обнаружили в брюшной полости. В октябре телеведущему удалили опухоль. Также он прошел курс химиотерапии.