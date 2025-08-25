Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:32, 25 августа 2025Интернет и СМИ

Больной раком Кушанашвили рассказал об ожидающем его «еще одном круге ада»

Журналист Кушанашвили заявил, что в сентябре пройдет еще один курс химиотерапии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Елена Никитченко / PhotoXPress

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, заявил, что в сентябре пройдет еще один курс химиотерапии. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, запись эфира доступна на сайте телеканала.

Кушанашвили назвал рак непредсказуемой болезнью. «Ты не знаешь, в какой момент тебя скрутит в бараний рог, ты не знаешь, в каком часу дня ты потеряешь соображение, напрочь лишишься понимания, как тебя зовут, и брякнешься в обморок», — высказался он, говоря о своем состоянии.

По словам журналиста, в сентябре его ожидает «еще один круг ада». Он объяснил, что под этим имеет в виду курс химиотерапии, колоноскопию и другие процедуры.

Ранее Кушанашвили признался, что у него бывают очень плохие дни из-за болезни. Телеведущий описал свое состояние в такие периоды фразой «оземь шмякаюсь и ползаю по полу».

О том, что у Кушанашвили диагностировали рак, стало известно в июне 2024 года. Злокачественную опухоль у него обнаружили в брюшной полости. В октябре телеведущему удалили опухоль. Также он прошел курс химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может быть намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    Женщина включила микроволновку во время грозы и получила серьезные травмы

    Путешествовавший по Европе мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу и угодил в тюрьму

    Политолог Марков ответил на вопрос об отъезде из России

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Группа поддержи оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна попала на видео

    Знаменитый бренд спортивной одежды собрался сменить владельца

    Медведеву посоветовали обратиться за психологической помощью

    Агата Муцениеце вышла замуж

    Больной раком Кушанашвили рассказал об ожидающем его «еще одном круге ада»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости