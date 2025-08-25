Из жизни
09:53, 25 августа 2025

Попытка спастись от проливного дождя принесла женщине 11 миллионов рублей

В Китае женщина зашла в магазин во время дождя и выиграла миллион юаней
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: PBXStudio / Shutterstock / Fotodom  

Попытка спастись от проливного дождя в лотерейном магазине принесла жительнице китайского городского округа Юйси, провинция Юньнань, выигрыш в размере 1 миллион юаней (11 миллионов рублей). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По словам владельца магазина, женщина зашла во время ливня и спросила: «У вас есть моментальная лотерея? Раз уж я застряла под дождем, можно немного поиграть». После этого она купила 30 билетов по 30 юаней каждый, потратив на это 900 юаней (10 тысяч рублей).

Женщина начала проверять билеты и в шестом из них обнаружила крупный выигрыш. «Никогда не представляла этого даже в мечтах», — призналась она позднее в интервью.

По словам женщины, после победы в лотерее она вернулась на работу. «Нельзя лежать пластом или лениться», — объяснила она.

Женщина не забыла отблагодарить владельца лотерейного магазина: она вручила ему красный конверт с небольшой денежной суммой.

В апреле 2024 года сообщалось, что победителю лотереи из штата Орегон отказались выплатить 1,3 миллиарда долларов. Устроители розыгрыша сослались на то, что им нужно провести тщательную проверку счастливчика из-за беспрецедентного для штата размера джекпота.

