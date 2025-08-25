Спорт
16:08, 25 августа 2025Спорт

Тарасова назвала главную проблему российского спорта

Тарасова назвала международное отстранение главной проблемой российского спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала главную проблему российского спорта. Об этом сообщает Sport24.

«Что еще может быть кроме отсутствия нас на международной арене? Мы работаем для того, чтобы участвовать и побеждать», — заявила Тарасова. Она также выразила уверенность в том, что отстранение россиян скоро завершится.

Ранее главную проблему российского детского спорта назвала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По словам функционера, это недостаточное его финансирование со стороны государства.

С февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

    Все новости