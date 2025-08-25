Живущий в Испании российский комик застрял в поезде на шесть часов

Комик Чужой заявил, что провел в поезде шесть часов из-за блэкаута в Испании

Известный российский стендап-комик Денис Чужой (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Испании, заявил, что провел в поезде шесть часов из-за масштабных отключений света — блэкаута — в стране. Подробности он раскрыл в видео для YouTube-канала Yalla, Balagan!

«Я застрял в Испании в поезде недавно. (...) Было угарно, что все так верили, что все наладится. Мы сидим в поезде на жаре, ничего не происходит, и люди такие: "Да нет, сейчас, сейчас поедем"», — вспомнил комик.

Он рассказал, что из-за долгого ожидания экстренные службы привезли к поезду кулеры с водой. При этом, добавил стендапер, испанцы спокойно реагировали на происходящее. Чужой пошутил, что пассажиры, несколько часов ожидавшие отправления поезда, просто «передохнули».

В апреле испанские города Мадрид и Барселона, а также португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с массовым отключением света. Позднее стало известно, что блэкаут произошел по техническим и организационным причинам.

Ранее юморист рассказал, что в Германии дорогая медицина, в том числе и ветеринария. По словам Чужого, за осмотр собаки он заплатил более 41 тысячи рублей.