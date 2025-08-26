Мир
15:31, 26 августа 2025

В Боливии пообещали разорвать многомиллиардные контракты с Россией по добыче лития. Чем это грозит?

Кандидат в президенты Боливии Кирога: Мы не признаем контракты по литию с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Хорхе Кирога

Хорхе Кирога . Фото: Claudia Morales / Reuters

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил, что намерен расторгнуть многомиллиардные контракты по добыче лития, заключенные уходящим правительством с Россией и Китаем.

Мы не признаем контракты (уходящего президента Луиса Арсе — прим. «Ленты.ру»). Давайте остановим их, они не будут одобрены

Хорхе Кирога РамиресКандидат в президенты Болии

Кирога, который занимал пост президента в начале 2000-х, прошел во второй тур президентских выборов с результатом 26,7 процента голосов. Его соперником станет сенатор Родриго Пас, набравший 32 процента голосов в первом туре. Второй тур назначен на 19 октября.

Действующий президент Боливии предупреждал о таком раскладе

Действующий лидер страны Луис Арсе ранее предупреждал, что существующие соглашения по литию могут сорваться после прихода нового правительства к власти.

Эти (соглашения по литию с Россией — прим. «Ленты.ру») и другие контракты, несомненно, находятся под угрозой

Луис Альберто Арсе КатакораДействующий президент Боливии

Новый лидер страны может выбрать других партнеров или пересмотреть условия действующих соглашений. «Я не знаю, с какими странами они (новые власти — прим. «Ленты.ру») хотят вести переговоры», — заключил уходящий президент.

Луис Арсе

Луис Арсе

Фото: Juan Karita / AP

Как новые власти могут повлиять на сотрудничество с Россией?

Оба кандидата второго тура могут поставить под вопрос сотрудничество с Россией. Праволиберальный технократ Кирога склонен ориентироваться на США и страны Запада.

Его соперник-центрист Пас — более умеренный и делает ставку на сбалансированную внешнюю политику, однако скорее открыт к сотрудничеству с США и Европейским союзом (ЕС), чем с Россией и Китаем.

С обоими кандидатами будет одинаково сложно, потому что они больше настроены на взаимодействие со странами Запада

Фредди Густаво Веласкес РоблесЗаместитель министра энергетики Боливии

Почему боливийский литий так важен?

Боливия входит в так называемый «литиевый треугольник» вместе с Чили и Аргентиной, на долю которого приходится до 60 процентов мировых запасов этого металла. По состоянию на 2022 год, суммарные резервы лития в латиноамериканской стране оценивались примерно в 21 миллион тонн.

В 2023-2024 годах Боливия подписала контракты с Россией (Uranium One, дочерняя компания «Росатома») и Китаем (CBC, подразделение CATL) на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Они предусматривали не только добычу карбоната лития, но и его промышленную переработку в аккумуляторы.

Evaporation pools for lithium extraction are seen as part of the Lithium Carbonate Industrial Plant, in the Salar de Uyuni, in Potosi, Bolivia December 15, 2023.

Evaporation pools for lithium extraction are seen as part of the Lithium Carbonate Industrial Plant, in the Salar de Uyuni, in Potosi, Bolivia December 15, 2023.. Фото: Claudia Morales / Reuters

Чем разрыв контрактов грозит России?

Для России проект с Боливией имеет стратегическое значение: литий необходим для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях, мобильных устройствах и накопителях для солнечных и ветряных электростанций.

Хотя страна занимает пятое место в мире по запасам лития, его промышленная добыча в России почти не ведется. Около 60 процентов литий-ионных батарей страна импортирует из Китая, а запуск собственного производства в Мурманской области запланирован лишь на начало 2031 года.

