В Боливии пообещали разорвать многомиллиардные контракты с Россией по добыче лития. Чем это грозит?

Кандидат в президенты Боливии Кирога: Мы не признаем контракты по литию с РФ

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил, что намерен расторгнуть многомиллиардные контракты по добыче лития, заключенные уходящим правительством с Россией и Китаем.

Мы не признаем контракты (уходящего президента Луиса Арсе — прим. «Ленты.ру»). Давайте остановим их, они не будут одобрены Хорхе Кирога Рамирес Кандидат в президенты Болии

Кирога, который занимал пост президента в начале 2000-х, прошел во второй тур президентских выборов с результатом 26,7 процента голосов. Его соперником станет сенатор Родриго Пас, набравший 32 процента голосов в первом туре. Второй тур назначен на 19 октября.

Действующий президент Боливии предупреждал о таком раскладе

Действующий лидер страны Луис Арсе ранее предупреждал, что существующие соглашения по литию могут сорваться после прихода нового правительства к власти.

Эти (соглашения по литию с Россией — прим. «Ленты.ру») и другие контракты, несомненно, находятся под угрозой Луис Альберто Арсе Катакора Действующий президент Боливии

Новый лидер страны может выбрать других партнеров или пересмотреть условия действующих соглашений. «Я не знаю, с какими странами они (новые власти — прим. «Ленты.ру») хотят вести переговоры», — заключил уходящий президент.

Луис Арсе Фото: Juan Karita / AP

Как новые власти могут повлиять на сотрудничество с Россией?

Оба кандидата второго тура могут поставить под вопрос сотрудничество с Россией. Праволиберальный технократ Кирога склонен ориентироваться на США и страны Запада.

Его соперник-центрист Пас — более умеренный и делает ставку на сбалансированную внешнюю политику, однако скорее открыт к сотрудничеству с США и Европейским союзом (ЕС), чем с Россией и Китаем.

С обоими кандидатами будет одинаково сложно, потому что они больше настроены на взаимодействие со странами Запада Фредди Густаво Веласкес Роблес Заместитель министра энергетики Боливии

Почему боливийский литий так важен?

Боливия входит в так называемый «литиевый треугольник» вместе с Чили и Аргентиной, на долю которого приходится до 60 процентов мировых запасов этого металла. По состоянию на 2022 год, суммарные резервы лития в латиноамериканской стране оценивались примерно в 21 миллион тонн.

В 2023-2024 годах Боливия подписала контракты с Россией (Uranium One, дочерняя компания «Росатома») и Китаем (CBC, подразделение CATL) на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Они предусматривали не только добычу карбоната лития, но и его промышленную переработку в аккумуляторы.

Evaporation pools for lithium extraction are seen as part of the Lithium Carbonate Industrial Plant, in the Salar de Uyuni, in Potosi, Bolivia December 15, 2023.. Фото: Claudia Morales / Reuters

Чем разрыв контрактов грозит России?

Для России проект с Боливией имеет стратегическое значение: литий необходим для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях, мобильных устройствах и накопителях для солнечных и ветряных электростанций.

Хотя страна занимает пятое место в мире по запасам лития, его промышленная добыча в России почти не ведется. Около 60 процентов литий-ионных батарей страна импортирует из Китая, а запуск собственного производства в Мурманской области запланирован лишь на начало 2031 года.