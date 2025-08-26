Глава «Зенита» сыграет в Кубке России в возрасте 70 лет

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в возрасте 70 лет сыграет за любительский футбольный клуб «Амкал» в третьем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Об этом в шоу «Это медиафутбол, бро!» сообщил главный тренер «Амкала» Виталий Панов, запись выпуска доступна на YouTube.

Как отметил Панов, Медведев принял приглашение сыграть в следующем матче клуба. «Это будет самый возрастной, самый опытный игрок», — добавил он.

14 августа Александру Медведеву исполнилось 70 лет. Встреча «Амкала» и белгородского «Салюта» в третьем раунде Пути регионов Кубка России должна пройти 11 сентября.

Ранее Александр Медведев прокомментировал слухи об отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он назвал информацию спекуляцией и отметил, что она не сможет повлиять на атмосферу в команде.