Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 26 августа 2025Из жизни

Порномодели ринулись подражать Бонни Блю и устраивать гигантские оргии

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @onlybonnieblue

Руководительница британского пиар-агентства для моделей OnlyFans Люси Бэнкс рассказала о наплыве порномоделей, которые мечтают о славе Бонни Блю. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Бэнкс, к ней каждую неделю обращаются несколько девушек и требуют придумать что-то безумное ради шумихи в прессе. Иногда ее напрямую просят помочь с организацией гигантских оргий. Она отвечает, что подобные трюки больше не работают: «СМИ устали, эффект шока прошел, им это надоело».

У меня были две девушки, сказавшие «Мне нужно устроить оргию» или что-то в этом роде в общественном месте. Я говорю им: во-первых, на OnlyFans это не выйдет, они не разрешат такой контент на сайте. Во-вторых, сделать что-то такое очень трудно

Люси Бэнксглава пиар-агентства для моделей OnlyFans
Материалы по теме:
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Бэнкс считает, что подражать Бонни Блю бесполезно. «Бонни это придумала, это ее фишка, — говорит она. — Вторую Бонни никто не ждет, займитесь чем-нибудь другим».

Порнозвезда Бонни Блю прославилась 12-часовым секс-марафоном, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Позднее ее аккаунт был заблокирован на платформе OnlyFans, которую она использовала для публикации порноконтента. После этого она перебралась на другой сайт, но растеряла большую часть подписчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    В российском городе сироту избили из-за снятого на телефон видео

    Пожизненно осужденный за охоту на африканцев россиянин оказался опасен для колонии

    ВСУ попытались отравить российских бойцов с помощью воды

    Страны Европы решили заболотиться для защиты от России

    Мать не вернувшегося с СВО россиянина решили выселить из квартиры

    Уничтожение дрона ВСУ над Нижегородской областью попало на видео

    В Европе захотели запретить передвижение российских дипломатов

    Мужчины и женщины вспомнили о сильно удививших их фетишах

    Россиянам перечислили востребованные специальности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости