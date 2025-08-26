Путешествия
Посольство России в Киргизии рассказало о контактах с сыном альпинистки Наговициной

Посольство РФ в Киргизии сразу связалось с сыном альпинистки Наговициной
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @natalina_1022

Посольство России в Киргизии рассказало, что находится в контакте с сыном альпинистки Натальи Наговициной с первого дня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Уточняется, что сразу после сообщений о случившемся с Натальей посольство связалось с МЧС и Минобороны Киргизии для организации ее эвакуации.

Ранее сын российской альпинистки обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Мужчина считает, что Наговицина могла выжить. Россиянка застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.

