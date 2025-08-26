Россиянка Андреева разгромила американку и вышла во второй круг US Open

Мирра Андреева разгромила американку Паркс и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила американку Алисию Паркс в матче первого круга US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 26 августа, и продлилась два сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:0, 6:1. Спортсменки провели на корте 55 минут.

Во втором круг Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой. Та во встрече первого круга победила китаянку Чжу Линь.

US Open-2025 стартовал 24 августа и продлится до 7 сентября. В женском одиночном разряде действующей победительницей является белорусская теннисистка Арина Соболенко.