Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
Сегодня
18:30 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
08:56, 26 августа 2025Спорт

Россиянка Андреева разгромила американку и вышла во второй круг US Open

Мирра Андреева разгромила американку Паркс и вышла во второй круг US Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила американку Алисию Паркс в матче первого круга US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 26 августа, и продлилась два сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:0, 6:1. Спортсменки провели на корте 55 минут.

Во втором круг Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой. Та во встрече первого круга победила китаянку Чжу Линь.

US Open-2025 стартовал 24 августа и продлится до 7 сентября. В женском одиночном разряде действующей победительницей является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

    Все новости