«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

«Спартак» со счетом 4:0 разгромил «Пари НН» в Кубке России

Московский «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. На 12-й минуте отличился Роман Зобнин, на 36-й минуте в дебютном матче за красно-белых забил Илья Самошников, на 69-й минуте защитник нижегородцев Вадим Пигас отправил мяч в свои ворота, а на 88-й минуте четвертый мяч спартаковцев в сетку ворот соперника отправил Даниил Зорин.

В другом матче Кубка России грозненский «Ахмат» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0. В составе грозненцев, которых тренирует Станислав Черчесов, забили Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе.

Ранее 26 августа «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. «Зенит» выиграл третий матч подряд, набрал девять очков и возглавляет группу А.