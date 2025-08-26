Спорт
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
3:5
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
0:0
Завершен
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
2:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
4:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
0:0
2-й тайм
live
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
1:1
2-й тайм
live
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
22:45, 26 августа 2025Спорт

«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

«Спартак» со счетом 4:0 разгромил «Пари НН» в Кубке России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. На 12-й минуте отличился Роман Зобнин, на 36-й минуте в дебютном матче за красно-белых забил Илья Самошников, на 69-й минуте защитник нижегородцев Вадим Пигас отправил мяч в свои ворота, а на 88-й минуте четвертый мяч спартаковцев в сетку ворот соперника отправил Даниил Зорин.

В другом матче Кубка России грозненский «Ахмат» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0. В составе грозненцев, которых тренирует Станислав Черчесов, забили Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе.

Ранее 26 августа «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. «Зенит» выиграл третий матч подряд, набрал девять очков и возглавляет группу А.

    Все новости