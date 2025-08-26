Мир
В Европе отказались сотрудничать с Россией по расследованию терактов на «Северных потоках»

ФРГ, Дания и Швеция отказались помочь в деле о терактах на «Северных потоках»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Германия, Дания и Швеция отказали России в сотрудничестве по расследованию терактов на «Северных потоках». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Членам Совета Безопасности ООН хорошо известно, что Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение Российской Федерации — государства, напрямую затронутого терактом», — говорится в сообщении.

Полянский добавил, что обращения России об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об использовании западного оружия террористами по всему миру. По его словам, в Европе такая политика уже привела к терактам против трубопроводов «Северный поток».

