Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
2:4
Перерыв
live
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
18:53, 26 августа 2025Спорт

Турецкий «Галатасарай» приготовился судиться со «Спартаком»

«Галатасарай» может подать в суд на «Спартак» за срыв трансфера Карлоса Куэсты
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters

Турецкий «Галатасарай» приготовился судиться с московским «Спартаком» в случае, если трансфер защитника Карлоса Куэсты в российский клуб не состоится из-за результатов его медицинского обследования. Об этом сообщает Odds.ru.

По информации источника, перед стартом тренировочного лагеря «Галатасарая» Куэста получил признанные на международном уровне медицинские заключения. Однако документы вызвали сомнения у руководства российского футбольного клуба.

«Похоже, "Спартак" создал эту проблему, чтобы не подписывать Куэсту, когда у них был шанс подписать другого игрока. Если этот трансфер будет отменен по состоянию здоровья, и игрок, и "Галатасарай" подадут жалобу», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

26-летний Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За это время он принял участие в пяти матчах турецкого чемпионата, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, в его активе 23 матча в составе сборной Колумбии.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» заинтересовался в покупке российского голкипера Матвея Сафонова у «Пари Сен-Жермен». Конкретных предложений по выкупу игрока турецкий клуб пока не делал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

    В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

    Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

    «Газпром» установил исторический рекорд

    Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

    У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

    Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

    На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости