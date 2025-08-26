Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ могли запустить с сухогрузов в Балтийском море

Украинские беспилотники, атаковавшие Санкт-Петербург и Ленобласть, могли запустить с кораблей в Балтийском море с помощью воздушного пространства Эстонии.

В ночь на 26 августа над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области сбили более десяти украинских беспилотников.

Что известно об атаке?

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, пострадавших в результате налета не зафиксировано. Повреждения получили несколько частных домов.

«Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА. Без пострадавших», — написал он в Telegram.

Уточняется, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в небе над Кингисеппским районом. В Сланцевском районе при отражении атаки дронов осколками оказались повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье.

Дрозденко отметил, что местная администрация определит ущерб, нанесенный атакой беспилотников.

Обломки беспилотника нашли на ферме в Эстонии

По информации источника, осколки дрона на своем участке обнаружил фермер в городе Тартумаа.

«Я услышал странные звуки, как будто что-то пролетало над домом. Менее чем через минуту раздался сильный взрыв, окна в доме задрожали», — поделился мужчина.

В местной полиции допустили, что беспилотник мог отклониться от курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Stringer / Reuters

Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон предварительно заявил, что это украинский беспилотник. По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который сбился с курса из-за российских помех GPS и других средств радиоэлектронной борьбы Марго Паллосон глава Службы внутренней безопасности Эстонии

Также он подчеркнул, что эстонская полиция не нашла никаких признаков того, что беспилотник может принадлежать России, а на месте обнаружения была видна четко различимая воронка от взрыва. При этом место, откуда прилетел беспилотник, «все еще устанавливается», добавил Паллосон. Полиция также не исключает, что дрон мог прилететь из Латвии.