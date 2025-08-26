Украинские беспилотники, атаковавшие Санкт-Петербург и Ленобласть, могли запустить с кораблей в Балтийском море с помощью воздушного пространства Эстонии.
В ночь на 26 августа над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области сбили более десяти украинских беспилотников.
Что известно об атаке?
По словам губернатора региона Александра Дрозденко, пострадавших в результате налета не зафиксировано. Повреждения получили несколько частных домов.
«Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА. Без пострадавших», — написал он в Telegram.
Уточняется, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в небе над Кингисеппским районом. В Сланцевском районе при отражении атаки дронов осколками оказались повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье.
Дрозденко отметил, что местная администрация определит ущерб, нанесенный атакой беспилотников.
Обломки беспилотника нашли на ферме в Эстонии
По информации источника, осколки дрона на своем участке обнаружил фермер в городе Тартумаа.
«Я услышал странные звуки, как будто что-то пролетало над домом. Менее чем через минуту раздался сильный взрыв, окна в доме задрожали», — поделился мужчина.
В местной полиции допустили, что беспилотник мог отклониться от курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон предварительно заявил, что это украинский беспилотник. По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который сбился с курса из-за российских помех GPS и других средств радиоэлектронной борьбы
Также он подчеркнул, что эстонская полиция не нашла никаких признаков того, что беспилотник может принадлежать России, а на месте обнаружения была видна четко различимая воронка от взрыва. При этом место, откуда прилетел беспилотник, «все еще устанавливается», добавил Паллосон. Полиция также не исключает, что дрон мог прилететь из Латвии.