В России оценили состояние переговоров по Украине

Климов: Прорывных решений по Украине не жду, но небольшие шаги могут быть

Небольшой погресс в переговорном процессе на Украине возможен, но прорывных и быстрых решений ждать не стоит, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что подвижки в переговорах будут возможны, если Киев согласится на работу в рамках специализированных групп, которые предложила создать российская сторона.

«Как известно, для этой цели были созданы группы с российской стороны и с украинской. Эти группы де-юре существуют. У нас были договоренности подумать о создании рабочих групп в рамках этих двух сторон. С нашей стороны от этой мысли никто не отказывался. Таким образом, если участники переговорного процесса со стороны Киева перейдут на работу через специализированные группы, то тогда будет некая подвижка, хотя бы на уровне этих специализированных групп», — сказал Климов.

На данный момент этого процесса не наблюдается, добавил сенатор. Также нет ясности, будет ли Запад принуждать Украину к активизации переговорного процесса, так как предложения, прозвучавшие в Вашингтоне, не получили развития, отметил Климов.

«Общий вывод такой: я быстрых прорывных решений не жду и признаков их пока не наблюдаю, но какие-то небольшие шаги могут быть», — резюмировал парламентарий.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что страна готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате и в любой точке мира. Киев продолжает отстаивать свою позицию по гарантиям безопасности, которые должны включать военные, дипломатические и правовые элементы, отмечал он. По словам главы ведомства, Украина заявляет о готовности к переговорам после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц. Также Россия предложила создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.