12:32, 26 августа 2025Спорт

В сборной Бразилии прокомментировали вызов получившего российский паспорт игрока «Зенита»

Каэтану заявил, что Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии как бразилец
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Исполнительный директор сборной Бразилии по футболу Родриго Каэтану прокомментировал вызов в национальную команду получившего российский паспорт защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец», — заявил Каэтану. Он добавил, что это все, что есть на данный момент.

О включении Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией стало известно 25 августа. Если защитник сыграет за национальную команду, в чемпионате России он будет считаться легионером.

Сантос получил российский паспорт осенью 2024 года. За «Зенит» он играет с 2019-го.

