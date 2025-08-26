NI заявил о крайне низких шансах Украины на возвращение территорий

У Украины не осталось шансов на возвращение утраченных территорий из-за успешного продвижения российских войск. С таким мнением выступил журнал The National Interest.

В публикации уточняется, что оборонно-промышленная база России находится на высочайшем уровне. Журналисты из США подчеркнули, что Москва производит каждые три месяца столько же, сколько НАТО за год. Поэтому они оценили шансы Украины на возвращение территорий как крайне низкие.

«Учитывая значительные успехи российских войск на Украине, шансы украинцев на достижение заявленных стратегических целей по восстановлению контроля Киева над Восточной Украиной или Крымским полуостровом крайне малы», — сообщается в материале.

