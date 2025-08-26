Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
В США оценили шансы ВСУ добиться возвращения территорий

NI заявил о крайне низких шансах Украины на возвращение территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

У Украины не осталось шансов на возвращение утраченных территорий из-за успешного продвижения российских войск. С таким мнением выступил журнал The National Interest.

В публикации уточняется, что оборонно-промышленная база России находится на высочайшем уровне. Журналисты из США подчеркнули, что Москва производит каждые три месяца столько же, сколько НАТО за год. Поэтому они оценили шансы Украины на возвращение территорий как крайне низкие.

«Учитывая значительные успехи российских войск на Украине, шансы украинцев на достижение заявленных стратегических целей по восстановлению контроля Киева над Восточной Украиной или Крымским полуостровом крайне малы», — сообщается в материале.

15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

