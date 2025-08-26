Врач развеял главные мифы о варикозе

Флеболог Летуновский: Обувь на каблуках не вызывает варикоз

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Евгений Летуновский развеял главные мифы о варикозе. Его слова цитирует KP.RU.

Первым заблуждением врач назвал популярное мнение, что варикоз может появиться, если часто сидеть в позе нога на ногу. По словам специалиста, на самом деле положение ног не вызывает заболевание.

Также флеболог заявил, что обувь на каблуках не вредит здоровью вен, а, наоборот, приносит пользу. «Если женщина изредка носит каблуки выше четырех сантиметров, это полезно для венозной системы, потому что стимулируется работа икроножных мышц», — объяснил специалист.

Он добавил, что главным фактором риска варикоза является генетика. При этом с возрастом вероятность развития болезни увеличивается. Также, по словам Летуновского, негативно влияет на состояние вен ожирение.

Для профилактики варикоза флеболог посоветовал больше ходить, заниматься йогой и избегать статичных поз.

Ранее врач-терапевт Мария Толстова предупредила, что поза нога на ногу может привести к проблемам с сосудами и сердцем. По ее словам, в такой позу увеличивается нагрузка и ухудшается кровоток в ногах.