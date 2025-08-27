Американская теннисистка объяснила решение завести аккаунт на OnlyFans

Американская профессиональная теннисистка Сачия Викери назвала причину, по которой решила завести аккаунт на платформе OnlyFans, где публикуется эротический контент. Об этом спортсменка рассказала в интервью телеканалу CNN.
Отмечается, что спортсменка создала профиль на OnlyFans после того, как получила травму плеча и полгода не могла тренироваться. По словам Викери, теннис — очень дорогой вид спорта, требующий постоянных финансовых вложений, и OnlyFans стал для нее дополнительным источником заработка.
«Мне не вредит иметь подушку безопасности и хобби, которое приносит хороший доход. Это позволило мне получить большую финансовую свободу и даже финансировать мою спортивную карьеру», — заявила спортсменка.
Викери добавила, что несмотря на то, что за карьеру она заработала более двух миллионов долларов призовых, эту сумму в теннисе вряд ли можно назвать крупной. Теннисистка подсчитала, что одно только лечение и оплата тренировок обошлись ей в 100 тысяч долларов.
В 2023 году российская теннисистка, чемпионка юниорского Уимблдона Софья Жук рассказала о доходах от OnlyFans. Спортсменка заявила, что за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов и отметила, что решила завести аккаунт ради эксперимента.