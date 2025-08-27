Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
26 августа
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
3:5
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
0:0
Завершен
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
2:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
4:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
1:1
Завершен
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
2:1
Завершен
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
08:15, 27 августа 2025Спорт

Американская теннисистка объяснила решение завести аккаунт на OnlyFans

Теннисистка Сачия Викери заявила, что OnlyFans помогает финансировать ее карьеру
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Ricardo Larreina / Globallookpress.com

Американская профессиональная теннисистка Сачия Викери назвала причину, по которой решила завести аккаунт на платформе OnlyFans, где публикуется эротический контент. Об этом спортсменка рассказала в интервью телеканалу CNN.

Отмечается, что спортсменка создала профиль на OnlyFans после того, как получила травму плеча и полгода не могла тренироваться. По словам Викери, теннис — очень дорогой вид спорта, требующий постоянных финансовых вложений, и OnlyFans стал для нее дополнительным источником заработка.

«Мне не вредит иметь подушку безопасности и хобби, которое приносит хороший доход. Это позволило мне получить большую финансовую свободу и даже финансировать мою спортивную карьеру», — заявила спортсменка.

Викери добавила, что несмотря на то, что за карьеру она заработала более двух миллионов долларов призовых, эту сумму в теннисе вряд ли можно назвать крупной. Теннисистка подсчитала, что одно только лечение и оплата тренировок обошлись ей в 100 тысяч долларов.

В 2023 году российская теннисистка, чемпионка юниорского Уимблдона Софья Жук рассказала о доходах от OnlyFans. Спортсменка заявила, что за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов и отметила, что решила завести аккаунт ради эксперимента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    В российском регионе из-за подтоплений опрокинулся автобус с пассажирами

    Россиянина в бочке из-под топлива унесло в море

    Американская теннисистка объяснила решение завести аккаунт на OnlyFans

    Трамп назвал возможной экономическую войну с Россией

    В России участника СВО похоронили почти через два года после смерти

    Передачу государству производителя «Яшкино» и «Кириешек» назвали неизбежной

    Бывшего российского депутата-иноагента заочно арестовали

    Порнозвезду Бонни Блю обвинили во лжи о сексе с тысячей мужчин за 12 часов

    Депортированный из Монголии физик-ядерщик признался в нарушении закона по незнанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости