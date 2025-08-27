Артемий Лебедев прокомментировал арест блогера Арсена Маркаряна и назвал его конченым

Блогер Артемий Лебедев заявил, что блогера Арсена Маркаряна посадят в тюрьму

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал задержание инфобизнесмена и блогера Арсена Маркаряна, которого подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества, и назвал его конченым. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», дизайнер предположил, что Маркаряна посадят в тюрьму.

По словам Лебедева, блогер, оскорбительно высказавшийся о России и участниках спецоперации на Украине, поступил крайне глупо, опубликовав по приезде в страну снятое на Красной площади видео. «Понятно, что Арсен Маркарян — абсолютно конченый *** [дурак]», — констатировал дизайнер.

Он также выразил уверенность в том, что инфобизнесмена ждет тюремный срок. «Там я, конечно, ему не сильно завидую», — заключил блогер.

25 августа Таганский суд Москвы отправил Маркаряна в СИЗО на 17 суток. Ему предъявили обвинение в нарушении части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Оскорбление памяти защитников Отечества». Сообщается, что ему грозит штраф в несколько миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Маркаряна задержали 24 августа на Можайском шоссе около города Кубинки. Он, предположительно, направлялся в Белоруссию. Сообщалось, что блогер пытался спрятаться в багажнике машины, прикрываясь надувной лодкой.

В марте в отношении Маркаряна начала проверку прокуратура. Причиной стали его высказывания в интервью, в которых он призывал атаковать Россию беспилотниками.

Маркарян стал известен из-за его провокационных высказываний о женщинах и отношениях. В частности, он утверждал, что с женщинами не о чем разговаривать.