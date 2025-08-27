Экономика
16:36, 27 августа 2025Экономика

Дерипаска анонсировал феноменальные результаты российских банков

Дерипаска: Российские банки могут заработать в 2025 году 4,5 триллиона рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские банки в текущем году могут показать «феноменальные результаты», увеличив прибыль по сравнению с показателями 2022 года в 22 раза. Об этом, комментируя статистику Центробанка (ЦБ), согласно которой отечественные кредитные организации заработали в июле 397 миллиардов рублей, написал в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска.

«Судя по всему, российские банки уверенно заработают 4,5 триллиона рублей чистой прибыли по итогам этого непростого для всех года», — анонсировал миллиардер.

Регулятор при этом уточнил, что с начала года банки заработали 2,1 триллиона рублей, что в целом соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года.

В 2024-м российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от «дочек». Такой результат стал рекордным второй год подряд — в 2023-м показатель достиг 3,3 триллиона.

В конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая прибыль банков может составить от 3 до 3,5 триллиона рублей. Такой прогноз она озвучила на фоне резкого сокращения прибыли банковского сектора РФ в январе.

