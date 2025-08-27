Россия
07:49, 27 августа 2025Россия

Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

Опубликованы кадры момента попадания дрона по жилому дому Ростова-на-Дону
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростове

В сети появились кадры момента попадания беспилотника в жилой мнгоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен жужжащий звук работы мотора летательного аппарата, который голос за кадром путает с работой мотора мотоцикла. Впоследствии раздается мощный взрыв и видна световая вспышка.

Ранее в сети опубликовали кадры мощного пожара после попадания беспилотника в жилой дом Ростова-на-Дону. На видео сильно полыхает крыша четырехэтажного здания. Звуков взрывов на ролике не слышно.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 27 августа. По данным Минобороны, над регионом сбили 15 дронов. Беспилотники перехватили в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. Один из них попал в четырехэтажку в Ростове-на-Дону, там начался пожар. Сообщалось, что люди эвакуировались из дома без одежды, никто не пострадал.

