12:19, 27 августа 2025Из жизни

Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

В Японии вор вынес с завода 50-килограммовый сейф ради 20 тысяч йен
Никита Савин
Никита Савин

Фото: alexkich / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали мужчину, который ночью украл с завода в префектуре Сайтами сейф ради небольшой суммы. Об этом пишет Japan Today.

Инцидент произошел еще в мае в городе Вако, однако задержать злоумышленника удалось только сейчас. Около полуночи 27 мая 29-летний Ясуки Андо явился к административному зданию завода, выбил молотком стеклянную дверь, проник внутрь и вынес сейф весом 50 килограммов.

Вор загрузил сейф в машину, перегнал ее на платную парковку, где сменил номера. При этом его добычей стали только 20 тысяч йен (11 тысяч рублей). Найти Андо в итоге удалось по записям камер видеонаблюдения. В данный момент полиция пытается выяснить, не причастен ли вор к другим подобным преступлениям, совершенным в городе.

Особое подозрение полиции вызвало то, что у Андо оказалось несколько автомобильных номеров. Сам злоумышленник отказывается отвечать на любые вопросы следователей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании супругам пришлось стать угонщиками из-за бездействия полиции. Муж и жена угнали свою машину у преступников, которые ранее угнали ее у них.

