Reuters: Саммит ШОС в КНР поможет РФ совершить дипломатический переворот

Председатель КНР Си Цзиньпин соберет более 20 мировых лидеров на региональном форуме по безопасности в Китае на следующей неделе, что станет яркой демонстрацией солидарности стран глобального Юга в эпоху Дональда Трампа, а также поможет подвергнувшейся санкционному давлению России осуществить очередной дипломатический переворот. Такое предсказание сделало западное агентство Reuters.

Помимо президента России Владимира Путина, на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в северном портовом городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, приглашены лидеры стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии и Юго-Восточной Азии, уточняется в публикации.

«Си Цзиньпин захочет использовать саммит как возможность продемонстрировать, как начинает выглядеть международный порядок после ухода Америки, и что все усилия Белого дома с января по противодействию Китаю, Ирану, России, а теперь и Индии не дали ожидаемого эффекта», — заявил Эрик Оландер, главный редактор исследовательского агентства The China-Global South Project.

Саммит ШОС в Тяньцзине станет самым масштабным в истории объединения, заявил ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Мероприятие посетит Владимир Путин, он отправится в Китай с четырехдневным визитом. Также запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.

