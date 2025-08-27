Наука и техника
Обнаружена скрытая опасность популярных обезболивающих

npj: Ибупрофен и парацетамол способствуют росту устойчивости к антибиотикам
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Обычные обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола могут способствовать росту устойчивости к антибиотикам. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии, опубликовавшие исследование в журнале npj Antimicrobials and Resistance.

Авторы выяснили, что эти препараты не только сами по себе усиливают устойчивость бактерий к антибиотикам, но и многократно усиливают ее при совместном применении. В опытах с кишечной палочкой (E. coli) и антибиотиком ципрофлоксацином обезболивающие ускоряли мутации бактерий, делая их не только невосприимчивыми к самому препарату, но и к другим антибиотикам.

Особенно тревожными ученые считают последствия для пожилых людей в домах престарелых, где пациенты получают сразу несколько лекарств одновременно. Такая «полипрагмазия» создает идеальные условия для формирования супербактерий, устойчивых к лечению.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2019 году антибиотикорезистентность стала прямой причиной 1,27 миллиона смертей по всему миру. Исследователи подчеркивают: отказаться от обезболивающих нельзя, но их взаимодействие с антибиотиками требует куда более тщательного контроля.

Ранее японские ученые представили новый анальгетик ADRIANA, который способен подавлять сильную боль без риска зависимости и тяжелых побочных эффектов, характерных для опиоидов.

