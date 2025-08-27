Раскрыты масштабы повреждений после атаки БПЛА на центр столицы региона России

ТАСС: Из-за атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждены 11 домов

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на центр Ростова-на-Дону оказались повреждены как минимум 11 домов. Масштабы ТАСС раскрыли в администрации столицы региона России.

По словам собеседника агентства, речь идет о домах различной этажности. Другие подробности не приводятся.

Ранее в части Ростова-на-Дону, где беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Украина атаковала Ростовскую область в ночь на 27 августа. Под удар попали семь муниципалитетов региона. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших нет. У жилых домов посечены фасады, крыши, кровли. Также повреждено несколько машин. По данным Минобороны, над регионом сбили 15 дронов.