10:04, 27 августа 2025Россия

В российском городе ввели режим ЧС после попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом

В Ростове-на-Дону в районе поврежденных после атаки БПЛА домов ввели режим ЧС
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
В части Ростова-на-Дону, где беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом и повредил другие жилые постройки, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома», — сообщил мэр.

Он добавил, что поручил организовать работу оперштаба для оценки ущерба, нанесенного беспилотниками, а также провести поквартирный обход. Скрябин обещал оказать всю необходимую помощь тем, чье имущество пострадало.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 27 августа. По данным Минобороны, над регионом сбили 15 дронов. Беспилотники перехватили в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. Пострадали как минимум семь жилых домов. Один из дронов попал в четырехэтажку в Ростове-на-Дону, там начался пожар — его сняли на видео.

