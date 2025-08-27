Спорт
21:19, 27 августа 2025Спорт

Российская дзюдоистка выиграла юношеский чемпионат мира

Россиянка Мишенькина одержала победу на юношеском чемпионате мира по дзюдо
Юлия Герасимова (редактор)

Российская дзюдоистка Надежда Мишенькина завоевала золотую медаль на юношеском чемпионате мира (для спортсменов не старше 18 лет), который проходит в Софии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

Мишенькина победила в финале в весовой категории до 44 килограммов. Россиянка оказалась сильнее Ливанур Кайир из Турции. У юношей в категории до 55 килограммов бронзу завоевал россиянин Алексей Топтыгин.

Юношеское первенство мира завершится 30 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов согласно решению IJF.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей, завоеванных на одном чемпионате мира. На турнире, который прошел в июне 2025 года в Будапеште, представители страны завоевали три золотые и две бронзовые медали.

