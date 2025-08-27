Путешествия
В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

МЧС Киргизии установит личности погибших на пике Победы альпинистов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Божуков В. / ТАСС

В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы альпинистов, проводится работа по установлению их личностей. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь МЧС Адиль Чарыгов.

По его словам, неофициально на этой вершине больше бездыханных альпинистов, для расследования МЧС будет сотрудничать с МВД республики.

Ранее в МЧС Киргизии признали российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на высоте около 7 200 метров, без вести пропавшей.

23 августа объявили о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков подчеркнул, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.

    Все новости