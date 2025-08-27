Заключенный сбежал из тюрьмы на мотоцикле ради новорожденного сына

The Thaiger: В Таиланде мужчина сбежал из тюрьмы ради новорожденного сына

В Таиланде полиция провинции Нонтхабури задержала заключенного, который сбежал с работ, чтобы увидеть новорожденного сына. Об этом сообщает The Thaiger.

33-летний Анучит Суксуд отбывал годичный срок в тюрьме за кражу. Мужчина уже отсидел восемь месяцев. За хорошее поведение ему разрешили работать в кофейне, принадлежащей тюрьме. В субботу, 23 августа, Суксуд сбежал с работы, угнал мотоцикл и скрылся в неизвестном направлении.

Полиции удалось отследить преступника по камерам видеонаблюдения и задержать на следующий день в доме родственника. Сначала Суксуд утверждал, что пустился в бега, потому что над ним издевались сокамерники. Однако подтверждения этим словам полиция не нашла. В итоге следователи пришли к выводу, что он решил убежать, чтобы увидеть сына, который появился на свет в марте.

Несмотря на некриминальные причины побега, Суксуд получит дополнительный срок, длительность которого пока неизвестна. Кроме того, остаток нынешнего и новый срок он будет отбывать в другой провинции.

