Американский баскетболист назвал самую необычную для него вещь в России

Баскетболист из США Мартин назвал русский язык самой необычной вещью в России

Американский баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубани» Джеремайя Мартин назвал самую необычную для него вещь в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок выделил русский язык. «Честно говоря, мне он совсем не дается. Я смог запомнить буквально несколько слов. Поэтому мой онлайн-переводчик всегда наготове», — отметил Мартин.

Игрок из США перешел в «Локомотив-Кубань» в июле этого года. В 2023 году он стал игроком красноярского «Енисея», а спустя сезон присоединился к екатеринбургскому «Уралмашу».

Ранее американский защитник хоккейного клуба «Трактор» Логан Дей назвал наиболее удивившую его в России вещь. По словам игрока челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.