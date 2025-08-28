Фанату «Локомотива» запретили посещать стадион за брошенную на поле сосиску в тесте

Фанату «Локо» за брошенную на поле сосиску в тесте запретили ходить на матчи

Фанату «Локомотива», имя которого не называется, запретили посещать стадион команды на протяжении десяти месяцев. Об этом сообщает Sport Baza.

Такое решение принял суд. Кроме того, болельщик оштрафован на десять тысяч рублей. Поклонник красно-зеленых подвергся санкциям из-за брошенной на поле сосиски в тесте.

Инцидент произошел 19 июля на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. На метнувшего на поле еду фаната сразу после игры составили протокол.

19 августа суд Сан-Паулу вынес приговор болельщику бразильского «Коринтианса» Осни Фернандо Луису, который бросил на поле свиную голову во время матча против «Палмейраса». Фанат был признан виновным в преступлении против «мира в спорте» и приговорен к одному году тюрьмы.