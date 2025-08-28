Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тристан Бойер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
19:30 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Янг Бойз
Сегодня
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Брага
Сегодня
22:00 (Мск)
Линкольн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
12:10, 28 августа 2025Спорт

Фанату «Локомотива» запретили посещать стадион за брошенную на поле сосиску в тесте

Фанату «Локо» за брошенную на поле сосиску в тесте запретили ходить на матчи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фанату «Локомотива», имя которого не называется, запретили посещать стадион команды на протяжении десяти месяцев. Об этом сообщает Sport Baza.

Такое решение принял суд. Кроме того, болельщик оштрафован на десять тысяч рублей. Поклонник красно-зеленых подвергся санкциям из-за брошенной на поле сосиски в тесте.

Инцидент произошел 19 июля на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. На метнувшего на поле еду фаната сразу после игры составили протокол.

19 августа суд Сан-Паулу вынес приговор болельщику бразильского «Коринтианса» Осни Фернандо Луису, который бросил на поле свиную голову во время матча против «Палмейраса». Фанат был признан виновным в преступлении против «мира в спорте» и приговорен к одному году тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Площадь лесных пожаров в Якутии подсчитали

    В Москве старшеклассник надругался над 12-летней девочкой

    55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль

    Американский баскетболист назвал самую необычную для него вещь в России

    Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

    Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

    Россиянин пожаловался на отказавшийся отправить его на СВО военкомат

    Российский турист чуть не лишился жизни после укуса комара на Шри-Ланке

    Пашинян после угрозы показать пенис перешел к действиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости