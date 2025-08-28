Экономика
В Геленджике локализовали один из пожаров

У села Береговое локализовали пожар на площади 2 гектара
Виктория Клабукова

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В лесном массиве у Геленджика локализован один из очагов пожара. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пожарным удалось остановить распространение огня в районе села Береговое. Площадь возгорания составила два гектара. Продолжается тушение еще трех ландшафтных пожаров на территории Геленджикского лесничества: в Красной Щели, Грековой Щели и Темной Щели. В ликвидации возгорания задействованы 180 сотрудников экстренных служб, привлечены вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС России. Общая площадь возгорания, по последним данным, составляет 17 гектаров.

Пожар разгорелся 28 августа в районе села Криница после падения обломков беспилотника. Угроза для местных жителей отсутствует. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали.

