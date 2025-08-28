Россия
16:42, 28 августа 2025Россия

Кравцов порассуждал о единых требованиях к школьной форме

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минпросвещения не выдвигает единых требований к школьной форме в России. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что на данный момент по закону любая школа может самостоятельно определить фасон и цвет формы, которую будут носить ученики.

«Буквально месяц назад в средствах массовой информации говорилось о том, что министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму. Это абсолютно не соответствует действительности», — заключил он.

6 августа Минпросвещения представило новую форму школьников, установленную ГОСТом. Россияне негативно восприняли новую школьную форму. Пользователи сети сочли ее ужасной, похоронной, а депутат Госдумы Евгений Попов призвал не превращать учащихся в офисный планктон с детства.

Затем в Минпросвещения пояснили, что единой формы для всех школ страны вводиться не будет. При этом там подчеркнули, что приказ Росстандарта от 31 августа 2024 года, вступающий в силу 3 сентября, устанавливает общие технические требования для производителей школьной формы.

    Все новости