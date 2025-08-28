Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:53, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Новости о серьезных проблемах со здоровьем у Николая Дроздова назвали бредом

Представитель Дроздова Метелица заявил, что ведущий сам ходит по дому
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представитель известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова Вячеслав Метелица прокомментировал новости о том, что ведущий потерял возможность ходить из-за серьезных проблем со здоровьем. В разговоре с агентством «Москва» он назвал эти сообщения недостоверными.

«Это все бред, что пишут. С Николаем Николаевичем на самом деле все замечательно. Все хорошо со здоровьем, даже [сам] без палочек по дому ходит», — заявил Метелица.

Кроме того, друг Дроздова художник Константин Мирошник в комментарии изданию добавил, что телеведущий готовится к путешествию по России.

28 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Дроздова экстренно госпитализировали в начале августа. Сообщалось, что врачи подозревали у него желудочное кровотечение, однако диагноз не подтвердился.

27 августа издание сообщало, что телеведущий не может ходить после операции на суставе и испытывает сильные боли. Позднее, комментируя эти сведения, Мирошник заявил, что Дроздов прекрасно себя чувствует и каждый день выполняет физические упражнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Швеция разработала доступный антидроновый боеприпас

    Пашинян раскритиковал признание Нетаньяху геноцида армян

    Выступление Элджея в Челябинске отменили после жалоб

    Россиянка провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео

    Политолог объяснил сообщения о серьезном изменении позиции США по Украине

    Глава Еврокомиссии заявила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве

    В России ответили на обвинения в эскалации конфликта на Украине

    Великобритания вызовет посла России

    Фон дер Ляйен пообещала новые антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости