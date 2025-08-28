Новости о серьезных проблемах со здоровьем у Николая Дроздова назвали бредом

Представитель Дроздова Метелица заявил, что ведущий сам ходит по дому

Представитель известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова Вячеслав Метелица прокомментировал новости о том, что ведущий потерял возможность ходить из-за серьезных проблем со здоровьем. В разговоре с агентством «Москва» он назвал эти сообщения недостоверными.

«Это все бред, что пишут. С Николаем Николаевичем на самом деле все замечательно. Все хорошо со здоровьем, даже [сам] без палочек по дому ходит», — заявил Метелица.

Кроме того, друг Дроздова художник Константин Мирошник в комментарии изданию добавил, что телеведущий готовится к путешествию по России.

28 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Дроздова экстренно госпитализировали в начале августа. Сообщалось, что врачи подозревали у него желудочное кровотечение, однако диагноз не подтвердился.

27 августа издание сообщало, что телеведущий не может ходить после операции на суставе и испытывает сильные боли. Позднее, комментируя эти сведения, Мирошник заявил, что Дроздов прекрасно себя чувствует и каждый день выполняет физические упражнения.