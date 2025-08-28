Россия
Проведший в украинском плену более полугода россиянин написал сотни стихов

Житель Курской области Белокрылов написал в украинском плену около 500 стихов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Debby Hudson / Unsplash

Житель Курской области Илья Белокрылов, который провел в украинском плену более полугода, за это время написал сотни стихов. Об этом он рассказал ТАСС.

«Около 500 стихов написал за это время. Еще ко мне местные приходили, заказывали, я им пачками писал», — сообщил Белокрылов.

Он добавил, что также написал стихи уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой — их он прочитал ей, когда возвращался в Россию из украинского плена.

Ранее возвращенная из плена жительница Суджанского района Курской области Анна Капустина рассказала, что девять человек не выжили в украинском плену в Сумах. Куряне, о смерти которых женщина сообщила, были пожилыми людьми, за которыми требовался особый уход.

Украина передала России восемь жителей Курской области 24 августа. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет. Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, курянам в Сумах внушали, что они никому не нужны.

