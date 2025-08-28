Спорт
20:34, 28 августа 2025Спорт

Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов

ПСЖ сыграет с «Барселоной» и «Баварией» в основной стадии Лиги чемпионов
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В Монако состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперниками действующего чемпиона турнира «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 станут немецкая «Бавария» и испанская «Барселона». Помимо двух грандов ПСЖ встретится с «Аталантой», «Байером», «Тоттенхэмом», «Спортингом», «Ньюкаслом» и «Атлетиком».

Всего в жеребьевке приняли участие 36 команд, каждая из которых проведет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд основной стадии напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном плей-офф. Ознакомиться с полными результатами жеребьевки можно на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Российские клубы не примут участия в Лиге чемпионов. Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и УЕФА на мировой арене российские клубы могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

8 августа сообщалось, что УЕФА выплатил российским клубам более 10 миллионов евро после начала спецоперации. Команды из России получили более 10,8 миллиона евро в рамках программы солидарных выплат.

