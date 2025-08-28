Экономика
09:46, 28 августа 2025Экономика

В России резко упали продажи одного вида техники

«Ведомости»: Продажи ноутбуков в России снизились на 19 процентов в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы продаж ноутбуков в России сократились на 19 процентов в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении реализации этого вида техники сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Марвел-дистрибуция».

За отчетный период продажи ноутбуков в корпоративном и розничном сегментах упали до 99 миллиардов рублей. В физическом выражении реализация просела на 15 процентов и составила около 1,7 миллиона штук, уточнили аналитики.

Для сравнения, в январе-июне прошлого года в стране продали 2 миллиона ноутбуков на общую сумму 122,2 миллиарда рублей. Таким образом, за 12 месяцев реализация сократилась примерно на 300 тысяч единиц, а совокупные доходы продавцов — примерно на 23,2 миллиарда рублей.

В физическом выражении продажи ноутбуков за отчетный период снизились как в корпоративном, так и розничном сегментах. В первом реализация упала на 5 процентов в штуках, а во втором — на 21,4 процента. Эксперты связывают подобную динамику с высокой базой прошлого года и высоким курсом доллара в 2024-м и первой половине 2025-го. На этом фоне наибольшим спросом у граждан стали пользоваться девайсы сегмента массмаркет, отметил представитель «Чек Индекса», подтвердивший заметное падение совокупных продаж ноутбуков в стране.

Ранее сообщалось о намерении Минпромторга ограничить импорт в Россию ноутбуков популярных иностранных производителей — американской компании HP и японской Fujitsu. Остановку поставок зарубежной техники в Россию по параллельному импорту давно лоббируют отечественные предприятия, позиция которых объясняется невостребованностью их продукции на внутреннем рынке. На этом фоне первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомству исключить из списка товаров для параллельного импорта часть продукции, аналоги которой есть в России.

