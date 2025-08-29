Спорт
09:05, 29 августа 2025Спорт

Касаткина обыграла россиянку во втором круге US Open

Дарья Касаткина обыграла россиянку Рахимову во втором круге US Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Представительница Австралии Дарья Касаткина обыграла россиянку Камиллу Рахимову в матче второго круга US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 29 августа, и продлилась три партии. Касаткина взяла верх со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа и 22 минуты.

Касаткина занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Рахимова является 65-й ракеткой мира. В третьем круге Касаткина встретится с японкой Наоми Осакой (24-я ракетка мира).

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

    Все новости