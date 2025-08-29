Криминалист оценил версию с побегом пропавшего пловца Свечникова

Криминалист Игнатов не исключил версию с побегом российского пловца Свечникова

Российский пловец Николай Свечников, который ранее пропал во время заплыва через Босфор, возможно, намеренно скрылся. Такую версию оценил криминалист Михаил Игнатов, пишет aif.ru.

Как считает эксперт, организовать побег на таком крупном мероприятии не составляет труда. При этом мотивы Свечникова остаются неясными. Возможно, у пловца были проблемы с законом или сугубо личные причины скрываться.

Однако турецкий пловец Хаяти Шамильоглу, участвовавший в том же заплыве, сообщил, что россиянин сбился с маршрута. Спортсмен рассказал, что в середине пролива он заметил, что Свечников плыл в неправильном направлении — на юго-восток.

После появления новостей об исчезновении пловца Шамильоглу позвонил в экстренные службы.

Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

Ранее сообщалось, что в поисках пропавшего пловца Николая Свечникова задействовали гидролокатор. Также в поисках россиянина участвуют береговая охрана и водолазы.