Из жизни
18:15, 29 августа 2025Из жизни

Принц Гарри решил встретиться со страдающим от рака отцом впервые за 20 месяцев

Принц Гарри намерен встретиться с Карлом III впервые с февраля 2024 года
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

Принц Гарри намерен встретиться с отцом, королем Карлом III впервые за 20 месяцев. Об этом пишет Daily Mirror.

Младший сын страдающего от рака монарха приедет в Великобританию из США на третью годовщину смерти Елизаветы II 8 сентября. У Карла III не запланированы зарубежные поездки до конца сентября. В последний раз король виделся с принцем Гарри в феврале 2024 года. «Очевидно, что обе стороны хотят этой встречи. Они не делают вид, что масштабные семейные проблемы решены, но начинать надо именно с Карла и Гарри», — заявил американский источник Daily Mirror.

Инсайдер также отметил, что желание примириться искренне у обеих сторон, а подчиненные принца Гарри установили прочные контакты с представителями Букингемского дворца. «Речь идет не о широких жестах или заранее запланированной встрече, а о простом разговоре отца и сына», — сказал он. При этом источник утверждает, что принц Уильям отвергает любые возможности примирения с младшим братом.

В августе источник издания Parade со связями в Букингемском дворце рассказал о серьезном ухудшении здоровья Карла III. Инсайдер заявил, что состояние короля становится все хуже и хуже, и отметил, что это обстоятельство может стать причиной примирения принца Гарри и принца Уильяма.

Ранее сообщалось, что представители Карла III и принца Гарри провели тайные переговоры в Лондоне. Встреча старших помощников монарха и его опального сына прошла 9 июля в здании Королевской заморской лиги.

