Появилось еще одно подтверждение серьезного ухудшения здоровья короля Карла III

Источник в Букингемском дворце: Здоровье Карла III становится все хуже и хуже

Еще один источник со связями в Букингемском дворце рассказал о серьезном ухудшении здоровья короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание Parade.

Публикация появилась на фоне слухов о развитии болезни британского монарха. Источник Parade утверждает, что состояние здоровья Карла действительно становится все хуже и хуже. «Я не удивлюсь, если принц Уильям и принц Гарри из-за этого станут чуть больше контактировать, — добавил он. — Возможно, [болезнь короля] — та самая вещь, из-за которой это и произойдет».

О болезни Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали рак. Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

В августе 2025 года издание Radar Online сообщило, что из-за болезни монарху тяжело передвигаться по собственному поместью. Теперь он ходит, опираясь на трость, и много пьет, чтобы заглушить боль.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.