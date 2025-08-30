Спорт
09:36, 30 августа 2025Спорт

Россиянка Андреева проиграла 139-й ракетке мира и вылетела с US Open

Россиянка Андреева проиграла 139-й ракетке мира Таунсенд и вылетела с US Open
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира американке Тейлор Таунсенд в третьем круге US Open и вылетела с турнира в одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таунсенд одержала победу в двух сетах — 7:5, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. На счету американки два эйса, три двойных ошибки и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов. У Андреевой два эйса, пять двойных и два из трех брейков.

В четвертом круге US Open Таунсенд встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии. Андреева продолжит выступление в парном разряде. Вместе с другой россиянкой Дианой Шнайдер они вышли во второй круг турнира, где сыграют со Сторм Хантер и Дезире Кравчик.

29 августа перешедшая под флаг Австралии Дарья Касаткина обыграла россиянку Камиллу Рахимову во втором круге US Open-2025. Касаткина взяла верх со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.

