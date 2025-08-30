Российские синхронистки выиграли медальный зачет чемпионата мира среди юниоров

Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в Афинах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские спортсменки выиграли медальный зачет турнира. В их активе пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. Вторыми в рейтинге стали француженки, у которых по две золотые и бронзовые награды. Третье место за сборной США, у которой два серебра и бронза.

Юношеский чемпионат мира по синхронному плаванию проходил в Греции с 26 по 30 августа. Отечественные спортсмены принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре взрослая сборная России по синхронному плаванию впервые с момента начала выступлений на мировых первенствах осталась без золота. Главный тренер российских синхронисток Татьяна Покровская заявила, что команда будет двигаться выше и порадовалась серебру, которое команда завоевала в групповых соревнованиях.