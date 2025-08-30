Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
0:2
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
3:1
Завершен
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
3:0
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
22:07, 30 августа 2025Спорт

Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров

Российские синхронистки выиграли медальный зачет чемпионата мира среди юниоров
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ng Han Guan / AP

Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в Афинах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские спортсменки выиграли медальный зачет турнира. В их активе пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. Вторыми в рейтинге стали француженки, у которых по две золотые и бронзовые награды. Третье место за сборной США, у которой два серебра и бронза.

Юношеский чемпионат мира по синхронному плаванию проходил в Греции с 26 по 30 августа. Отечественные спортсмены принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре взрослая сборная России по синхронному плаванию впервые с момента начала выступлений на мировых первенствах осталась без золота. Главный тренер российских синхронисток Татьяна Покровская заявила, что команда будет двигаться выше и порадовалась серебру, которое команда завоевала в групповых соревнованиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Военкоры рассказали о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

    Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров

    В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

    На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения

    СБУ усмотрела «российский след» в убийстве Парубия

    Трамп передумал ехать в Индию на саммит QUAD

    Прилучный высказался о желании купить квартиру в одном приморском городе

    В России запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче жилья

    ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости