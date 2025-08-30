Российский альпинист назвал необходимое условие для спасения Наговициной

Альпинист Яковенко: У Наговициной был шанс на спасение — спускаться самой

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что у россиянки Натальи Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы в Киргизии, был шанс выжить — для этого ей потребовалось бы спускаться самой. Необходимое условие для спасения женщины он назвал в беседе с aif.ru.

Собеседник издания признался, что однажды на спуске с горы он тоже сломал лодыжку, как и Наговицина. Это случилось на высоте четыре тысячи метров. Другие участники группы предложили нести его, но альпинист отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась.

«Примотал к ноге ледоруб и пошел сам, превозмогая боль. Дошел до высоты, с которой меня эвакуировали вертолетом», — рассказал Яковенко.

В материале также говорится, что на помощь к Наговициной пришли только члены ее же группы — итальянец Лука Синегилья и немец Гюнтер Зигмунд. У первого случился отек мозга, вызванный обморожением конечности и гипоксией, он не выжил.

«Больше никто из находившихся в базовом лагере 62 альпинистов, среди которых были сертифицированные горные спасатели, не захотел попытаться спасти женщину», — указано в источнике.

Ранее альпинист и триатлонист Александр Ищенко рассказал, что Наговицина отправилась на гору с переломом ноги. По его словам, травму женщина получила еще в мае.