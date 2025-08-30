В России оценили вероятность участия в Олимпиаде-2028

Депутат Журова допустила возвращение России на Олимпиаду-2028

Россияне могут официально и в полном составе поехать на Олимпиаду-2028 в случае, если к этому моменту будет подписано полноценное мирное соглашение с Украиной и изменится ситуация в мировой политике, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Полноценное участие в Олимпиаде-2026 уже маловероятно, потому что многих спортсменов не допустили до Игр. Их минимальное количество, и выступать они будут в нейтральном статусе. Но, конечно, если подпишут мирное соглашение, у нас могут появиться какие-то надежды. К сожалению, дипломатия — дело нескорое, и одним днем все не решится», — сказала депутат.

В случае подписание мирного соглашения в ближайшее время, по словам Журовой, появляется шанс на полноценное участие российских спортсменов в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе уже не в нейтральном статусе, а под российским флагом.

«Есть шанс, что что-то кардинально поменяется в политике к этому времени. Но для тех, кто участвует в зимней Олимпиаде, шансов нет почти никаких — многие федерации настроены очень русофобски», — объяснила политик.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в обсуждении вопроса о допуске российских спортсменов к международным турнирам намечен прогресс. Он отметил, что решение по допуску российских спортсменов может быть принято на заседании исполкома МОК 18 сентября.